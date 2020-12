Dit zijn de tips van Rutte om kerst coronaproof te vieren

Groepsgrootte

Belangrijker nog dan ‘waar’ is de vraag: met wie? In grote getale aanschuiven voor het diner en daarna met z’n allen zwijmelen voor de buis bij de All You Need Is Love Kerstspecial: dat zal niet gaan. Thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, mag je maximaal één groep van maximaal drie personen per dag ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd.