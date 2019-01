Dit zijn de zeven prachtige bruggen over de Waal

fotoserieZes bruggen overspannen de Waal in onze regio. Imposante bruggen, vooral als je ze in het landschap bekijkt. De Waalbrug in Nijmegen is de bekendste, maar de Martinus Nijhoffbrug in Zaltbommel, de Prins Willem-Alexanderbrug in Beneden-Leeuwen, de Tacitusbrug in Ewijk, De Oversteek en de spoorbrug in Nijmegen mogen zich net zo goed een ‘Waalbrug’ noemen.