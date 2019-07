Dit zijn volgens Ellen Willems de vijf beste restaurants van het eerste half jaar

Het gemiddelde eindcijfer voor de beoordeelde Gelderse restaurants in de recensierubriek Over de Tong van dit eerste half jaar was een 7,2. Eerlijk is eerlijk, dat is geen topscore.



Dieptepunt op het bord was de doorgegaarde zeebaars en een vleesgerecht met hetzelfde euvel; een rundermuis, dat je kunt braden als een rosbief, maar die volledig was gaar gebakken. Een onvoldoende was er ook voor een zaak met een bediening die koffiekopjes van gasten uren liet staan. Zelfs als er al lang nieuwe mensen op die plek aanschoven.