Dit zijn volgens fotograaf Rikkert Harink de beste foto's van het dagelijks leven

“Ik bekijk de inzendingen vrij snel totdat ik een foto tegenkom die mijn interesse wekt. Ik vraag best veel van de fotograaf. Ik beoordeel de foto’s op originaliteit, creativiteit, vorm en inhoud. Uiteindelijk houd ik er een stuk of tien over.”



“Fotografie is erg persoonlijk. Foto’s die ik interessant en fraai vind zijn wellicht voor een ander totaal niet interessant. Eén foto vind ik echt een pareltje. De inzending van John Haxe. Contrast in kleur en contrast in hightech/lowtech is fascinerend. Het is een unieke foto, die neigt naar kunst.”