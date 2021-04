Dit zijn volgens fotograaf Stefan Schipper de beste portretten uit de eerste weekopdracht

Opvallend was het grote aantal zwart-wit foto’s dat werd ingestuurd. Meestal met gebruik van daglicht. Docent Stefan Schipper is positief verrast door het grote aantal inzendingen en de kwaliteit ervan. ,,Er zitten foto’s bij die ik zelf nooit had gemaakt. Ik ben van harde contrasten, zwart tegen wit. Veel inzenders bewandelen de middenweg, met een zachter resultaat. Er zitten echt prachtige portretten bij.”

Peaky Blinders

▲ Fallon van der Holst, Enschede, spiegelreflexcamera, 1/80, F5.6, ISO 100.

De Fotoacademie, winnaars weekopdracht 1, portret. Docent Stefan Schipper.

,,De sfeer op deze foto doet me denken aan Peaky Blinders: criminaliteit, begin 20ste eeuw. De rook die opstijgt van zijn sigaret roept mysterie op. Het witte overhemd dat het model draagt, zorgt op deze ‘grijzige’ foto voor genoeg contrast. Toch had ik het misschien wel nog mooier gevonden als hij donkere kleding had gedragen. Een klein beetje jammer is dat het rechteroog minder licht krijgt dan het linkeroog. Dat had de fotograaf nog iets meer kunnen oplichten. Desondanks een mooie foto.”

Recht in je ziel

▲ Kitty de Bot, Oldenzaal. spiegelreflexcamera, ISO 280, F 8.0, 1/125

De Fotoacademie, winnaars weekopdracht 1, portret. Docent Stefan Schipper.

,,De indringende blik van deze man fascineert me. Hij kijkt je recht in je ziel. En hij blijft kijken, ook als je je naar links of rechts verplaatst. Tegelijk roept de foto ook vragen op. Is hij boos? Droevig? Geïnteresseerd? Dat maakt de foto intrigerend. De fotograaf heeft goed gebruik gemaakt van het licht: beperkt en van bovenaf. Daarmee is schaduw onder de wenkbrauwen gecreëerd en komen de ogen diep in het gezicht te liggen. Ik had misschien iets meer schaduw in het gezicht van het model gelegd, maar deze foto heeft dat niet nodig. Het gebruik van zwart-wit heeft hier spannend uitgepakt.”

Hard zonlicht

▲ Bianca ten Kleij, Enschede, spiegelreflexcamera, ISO 400 F 7 S 160

De Fotoacademie, winnaars weekopdracht 1, portret. Docent Stefan Schipper.

,,Deze foto laat goed zien wat er gebeurt als je speelt met zonlicht. Vanuit de linkerkant komt er hard licht op het gezicht van het model. Daardoor valt de rechterkant van haar gezicht helemaal donker. Mooi effect. Wat ik een beetje storend vind, is dat je aan de rechterkant toch nog een klein stukje van de huid onder de wenkbrauw ziet. De fotograaf had dit op drie manieren eenvoudig kunnen verhelpen; de neus van het model meer naar links draaien, de neus meer van de zon afdraaien of wegwerken met Photoshop. Desondanks een mooie foto.”

Bijzondere eenvoud

▲ Jolanda Stam, Apeldoorn. Spiegelreflexcamera, f4.5, 150mm, ISO 2500

De Fotoacademie, winnaars weekopdracht 1, portret. Docent Stefan Schipper.

,,Bijzonder aan deze foto is dat je maar weinig informatie krijgt; waar kijkt het model naar? In welke auto zit ze? Waar rijdt ze eigenlijk? Bovendien is relatief weinig kleur gebruikt; er is een wit vlak te zien in het raam, ze heeft een witte zonnebril vast en draagt witte oorbellen. In al z’n eenvoud is deze foto erg bijzonder. Wat me opviel uit de vele inzendingen, is dat de meeste foto’s bij daglicht zijn gemaakt. Bij deze foto is het gebruik van natuurlijk licht erg goed gelukt.”

Gedurfde glitter

▲ Svea Gerritsen, Ulft, spiegelreflexcamera, diafragma: f/5, sluitertijd: 1/640 sec ISO 400

De Fotoacademie, winnaars weekopdracht 1, portret. Docent Stefan Schipper.

,,Op deze foto is gewerkt met hard zonlicht. Waarschijnlijk lag het model ergens in de bosjes, of in een stoel achterover. De schaduwlijn van de bloemetjes loopt perfect over van haar haarpluk naar haar wangen. Normaal gesproken zou ik niet kiezen voor schaduw zo dicht bij de mond, maar in deze foto klopt het. Sowieso heeft de fotograaf goed gebruik gemaakt van het licht. Vooral het linkeroog van het model knalt eruit. Toch is er ook in het rechteroog nog voldoende licht. De rode bloem en de glitteroogschaduw brengen kleur in de foto, op een heel gedurfde manier.

Commercial

▲ Raïsa Wolters, Hooge Zwaluwe, smartphone, portretstand, 1/120 sec, f/2.2, ISO 50.

De Fotoacademie, winnaars weekopdracht 1, portret. Docent Stefan Schipper.

,,Uit alle inzendingen bleef deze foto mij het meeste bij. Er is mooi gebruik gemaakt van de kleur rood, waarbij de achtergrond en de lippen van het model elkaar goed versterken. Dit zou zo een foto voor een commercial kunnen zijn; sieraden, make-up, nagellak of parfum. De ‘knip’ geeft een leuk effect, maar had niet eens gehoeven. De foto is al mooi genoeg van zichzelf. Hij valt op en dat is precies wat je wilt.”

Stefan Schipper, docent Fotoacademie.

Wees kleurrijk, altijd scherp en soms onopvallend aanwezig. ,,Wat ik op de Fotovakschool heb geleerd, maar zelf eigenlijk ook te weinig doe, is met iemand praten over een foto. Wat maakt die ene foto nou zo interessant?” Rob Voss geeft je vijf tips bij de tweede weekopdracht; straatreportage.

Volledig scherm Een selectie uit inzendingen, geselecteerd door Stefan Schipper © Beeldbewerking DTCT