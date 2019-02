Dit zijn volgens jullie de vijf beste zwijmelfilms... (en ja, Titanic staat erbij)

Bij Valentijnsdag hoort natuurlijk ook een film om samen (of voor de singles: alleen) helemaal bij weg te zwijmelen. Maar welke moet je kiezen? Voor de zoveelste keer Dirty Dancing, tranentrekker Notting Hill of toch de ultieme klassieker Titanic . De afgelopen weken lieten 355 bezoekers van deze site weten wat hun favoriete zwijmelfilm is. De top tien vind je hieronder.

1. Notting Hill

Het scheelt bijna niets met nummer twee Dirty Dancing, die landelijk overduidelijk favoriet is onder lezers van de dagbladen. De Gelderlander-lezers zwijmelen het meest weg bij Notting Hill uit 1999, met Julia Roberts en Hugh Grant. De liefde in deze tranentrekker is onvoorspelbaar. De beroemde filmster Anna Scott, die overal ter wereld gevolgd wordt, ontmoet William Thacker. Hij is eigenaar van een slechtlopend boekenzaakje in de wijk Notting Hill. Romantiek is wel het laatste waar de twee aan denken. Maar toch passen de twee beter bij elkaar dan je zou denken. Opvallend is dat de film ook goed gewaardeerd wordt onder de mannen, waar Dirty Dancing meer vrouwelijke fans heeft.

Volledig scherm Notting Hill met Julia Roberts en Hugh Grant. © X

2. Dirty Dancing

Dé klassieker der zwijmelfilms Dirty Dancing uit 1987, die iedereen wel gezien heeft. Op vakantie met haar ouders ontmoet Frances ‘Baby’ Houseman (Jennifer Grey) de heupwiegende dansleraar Johnny Castle. Welke vrouw droomde er vroeger niet van de soepele Patrick Swayze, die de hoofdrol speelde? En wie zong er niet mee met nummers als ‘Time of my life’ en ‘Hungry eyes’?

Volledig scherm Dirty Dancing © ADN Beeldredactie

3. Titanic

Natúúrlijk kan Titanic niet ontbreken in deze lijst. Om het geheugen op te frissen (want iedereen heeft deze waarschijnlijk gezien: Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) en Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) ontmoetten elkaar tijdens de fatale overtocht van de Titanic in 1912. En nee, ook hun liefdessprookje kent geen happy ending. Vele scenes zullen in het geheugen gegrift zijn bij velen van jullie. De wereldberoemde bootscène bijvoorbeeld, met de eerste romantische kus tussen Jack en Rose op de boeg van het schip.

Volledig scherm Jack en Rose tijdens de wereldberoemde scene. © Paramount

4. Love Actually



Is het een kerstfilm of een romcom? Love Actually kan in beide genres geplaatst worden. De romantische comedy uit 2003 bestaat uit een reeks korte, overlappende liefdesverhalen die zich afspelen in de periode voor Kerstmis. Verschillende koppels en hun liefdesleven worden gevolgd. De film was een doorslaand succes en sleepte maar liefst elf Oscars in de wacht.

Volledig scherm Love Actually. © VRIJ

5. Ghost

Patrick Swayze is overduidelijk in trek bij lezers van De Gelderlander. Ook deze zwijmelfilm uit 1990, met Swayze in de hoofdrol, scoort goed. Hij wordt in de film vermoord bij een overval, maar is duidelijk nog niet klaar om te gaan. Als geest blijft hij bij zijn vriendin Molly (Demi Moore) en met hulp van een paranormaal medium (Whoopi Goldberg) probeert hij in contact met haar te komen. Vooral de scène waarin de twee sensueel met elkaar pottenbakken, is een echte romantische klassieker.