Dit zijn ze, de 10 rijkste inwoners van onze regio volgens de Quote 500

NIJMEGEN - De nieuwe Quote 500 is uit. Hoe doen de rijken uit onze regio het in deze jaarlijkse gezaghebbende lijst? We zetten ze voor je op een rij.

1. Hans Melchers (Vorden)

De oud-chemiereus levert iets van zijn formidabele vermogen in. Maar de rekenmeesters bij Quote schatten de 80-jarige industrieel nog altijd op een comfortabele 2,3 miljard euro, goed voor plek 5. Belangrijkste reden daarvoor is dat de waarde van zijn belang in HAL Trust wat terugliep. De realistische kunst die hij aankocht, is te zien in Kasteel Ruurlo en Gorssel.

2. Marcel Boekhoorn (Bennekom)

De 59-jarige geboren Nijmegenaar, eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, nadert de 2 miljard. Het is niet duidelijk of hij de plus van 5,6 procent die hij afgelopen jaar boekte, mede dankt aan de recente aankoop van HEMA. Hij klimt een plaatsje ten opzichte van vorig jaar en staat nu op plek 8.

Volledig scherm Marcel Boekhoorn bij de persconferentie over de overname van HEMA. © ANP

3. Jacques Lemmens (Mook)

Een mysterieus spaarpotje bezorgt de oprichter van het Nijmeegse farmabedrijf Synthon een dikke plus in zijn vermogen dat wordt geschat op 430 miljoen euro. Daarmee bezet hij plek 78 in de rijkenlijst van dit jaar. Zijn bedrijf leed vorig jaar een verlies.

4. Albert ten Brinke (Varsseveld)

Hij daalt weer een paar plaatsjes, maar zag zijn vermogen wel weer fors stijgen. De geschatte 350 miljoen euro van de baas van Ten Brinke Groep in Varsseveld bezorgen hem dit jaar met plek 98 nog net een plaatsje bij de honderd rijkste Nederlanders.

5. Hans ten Brinke (Varsseveld)

Albert en Hans zijn geen familie, maar ze worden wel geschat op exact hetzelfde vermogen. Hans (73), terug te vinden op plek 99, is een telg uit de familie die het bouwbedrijf 115 jaar geleden begon.

6. John Deuss (Berg en Dal)

Oef, dat scheelt dik dertig plaatsen. Maar ondernemer John Deuss (76) hoort met plek 100 nog wel net bij de top 100. Hij verdiende zijn geld met oliehandel en in de bankensector. Volgens Quote is hij nog altijd goed voor 350 miljoen euro, maar diverse schandalen bezorgen hem wel een min van een kleine 20 procent ten opzichte van 2017.

7. Michel Geurts (Ede)

Het vermogen van de oprichter van Intell Hotels (74) passeerde dit jaar de grens van 200 miljoen. Daarmee bezet hij plek 171.

8. Harry Hardeman (Veenendaal)

De 69-jarige oprichter van bouwbedrijf H. Hardeman zag zijn vermogen afgelopen jaar opnieuw toenemen. Dat betekent een stijging met elf plaatsen naar plek 184 in de lijst van dit jaar met een geschat fortuin van 200 miljoen euro. Chapeau.

9. Karin en Edith Obelink (Winterswijk)

Ook een plusje voor de eigenaren van het bekende Achterhoekse bedrijf in campingartikelen. De zussen (59 en 48) zagen hun vermogen toenemen naar een geschatte 195 miljoen euro, waarmee ze dit jaar terug te vinden zijn op plek 198.

Volledig scherm Campingzaak Obelink in Winterswijk. © Theo Kock

10. Ruud Krinkels (Wolfheze)

Boerde goed afgelopen jaar met zijn bedrijf in groen, infra, water en sport. Zag zijn vermogen dan ook fors toenemen tot een slordige 180 miljoen euro. Daarmee bekleedt hij plek 224.

48 personen vielen dit jaar buiten de lijst. Onder hen de Nijmeegse vastgoedman Ton Hendriks (vorig jaar plek 500) en de Edese bouwbroers Bruil.