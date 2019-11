DKC Totaaltechniek Gelders Familiebedrijf 2019

,,Yes, het is gelukt!”, riep winnaar Frank Dekkers uit direct na de bekendmaking. ,,Het is fantastisch”, vervolgde hij, waarna hij alle familieleden, van jong tot oud, en alle medewerkers bedankte voor hun aandeel in het bedrijf.



DKC, in 1962 opgericht door de vader en opa van de twee huidige eigenaren, is onder meer gespecialiseerd in werktuigbouw en elektrotechniek. Het bedrijf kwam in 1993 in handen van broers Frank en Roland, al kijkt mede-oprichter Frans nog regelmatig mee op het Wijchense bedrijventerrein Bijsterhuizen. DKC houdt zich zoal bezig met grote gebouwen die van het gas af willen en renoveert nu bijvoorbeeld de Eusebiuskerk in Arnhem. De installaties daar worden vernieuwd met als doel energiezuiniger te worden.