Docent (33) in Apeldoorn geschorst na melding grensoverschrijdend gedrag

Grenzen

Waar de melding van de leerling precies uit bestond en of hij of zij minderjarig of meerjarig is, dat zegt Van Hartingsveldt niet te kunnen en willen aangeven. Na de vraag of het gaat om seksueel overschrijdend gedrag van de docent, valt een stilte. Van Hartingsveldt: ,,Uhm… Ik houd het op overschrijden van professionele grenzen. En ik wil meer weten hierover. Er is ook contact geweest met de politie. Ik koop met dit antwoord geen tijd om de spanning eraf te halen. Maar ik wil de feiten boven tafel hebben. Als het dan klopt, kan ik aangeven waarover het precies gaat.’’

Helder in kaart

Van Hartingsveldt wil weten hoe groot de omvang is. Staat de melding 'op zichzelf' of hebben meerdere leerlingen 'last ervaren' van de bewuste docent? ,,We willen helder in kaart hebben hoe groot de omvang is. Zijn er meer gevallen? Voor die zoektocht nemen we deze week de tijd. Soms kunnen er kruimels bijkomen, waarvan je zegt, dat is een gerucht… Mensen dikken dingen aan. Maar het kan ook zijn dat we te weinig hebben geweten. Als er meer gegevens komen en er komen daar mogelijk strafbare feiten uit, dan onderneem ik stappen en is het een zaak van de politie.’’