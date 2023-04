Docent ging naar bed met oud-leerling (17) en haar zusje (15): ‘Waarom moest je haar ook nog pakken?’

met video | update Wolf afgescho­ten na ernstige aanrijding: ‘Het zou me niet verbazen als ik mijn jachtakte verlies’

Voor het eerst in Nederland is er een wolf doodgeschoten ‘op legale wijze’. Donderdagmorgen werd een jonge wolf aangereden op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Het beest wist nog wel te ontkomen, maar was zo ernstig gewond dat werd besloten hem af te schieten.