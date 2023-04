Docent Rob op non-actief na ‘scheldles’ aan Oekraïense kinderen • Hoe Guido na een ziekte de succesvolle gigolo Tom werd

‘GRATENKUT’ EN ‘HONDENLUL’: DOCENT ROB (73) OP NON-ACTIEF NA SCHELDLES AAN OEKRAÏENSE KINDEREN | De leiding van de Oekraïnse school in Arnhem heeft docent Rob Vunderink (73) op non-actief gesteld, omdat hij een les in scheldwoorden en grove taal gaf aan leerlingen tussen de 12 en 17 jaar. Vunderink is zich van geen kwaad bewust: ,,Kinderen kennen deze woorden in hun eigen taal allang.”

GEBOEKT BIJ BOOKING? LET DAN OP! ‘DIT WAS ONHERKENBAAR ALS CYBERAANVAL’ | Je boekt een hotel via Booking.com en vervolgens vraagt de hotelmanager in een appje om je creditcardgegevens in te vullen. Alleen is het niet de hotelmanager die dit vraagt, maar een cybercrimineel die op geraffineerde wijze te werk gaat. Daan: ,,Ik ben 350 euro kwijt.”

WINTERSWIJKSE MAN (36) SLAAT MET ZIJN AUTO MEERDERE MALEN OVER DE KOP BIJ AALTEN | Een inwoner van Winterswijk (36) is vrijdagavond met zijn auto meerdere malen over de kop gevlogen op de N318 in Aalten. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

HOE GUIDO NA EEN ZIEKTE DE SUCCESVOLLE GIGOLO TOM WERD | Gigolo? Gezelschapsheer? Hoe je het ook noemt, Guido (47) had als Tom Smith seks met vrouwen voor geld. Dat het vak meer inhoudt dan ‘een snelle wip’ is later dit jaar te lezen in een biografie. Over jeugd en trauma’s, maar ook met hitsige verhalen.

DEN HAAG STUURT ZONDER OVERLEG DAKLOZEN NAAR DE ACHTERHOEK | Boosheid en onbegrip in de Achterhoek over het feit dat de gemeente Den Haag daklozen naar Oost-Nederland stuurt. Ze worden geholpen om in onder meer de Achterhoek een huurhuis te krijgen, en krijgen ook een zak geld mee van Den Haag. Den Haag noemt het project ‘een succes’.

VOORMALIG AUTOCOUREUR ROBERT DOORNBOS GESLAGEN EN OVERVALLEN | Voormalig autocoureur Robert Doornbos (41) is onlangs met geweld op straat overvallen door twee mannen. Hij kreeg daarbij een klap tegen zijn hoofd met een knuppel en werd beroofd van onder meer zijn kostbare horloge.

PROTEST EN BEDREIGENDE MAILS BIJ VOORLEESMIDDAG MET DRAG QUEENS | Het theater LantarenVenster in Rotterdam en drag queens hebben tientallen dreigende telefoontjes gekregen naar aanleiding van de deze zondag geplande voorleesmiddag Drag & Kids. Organisaties hebben aangekondigd voor de deur te demonstreren, tot verbijstering van de drag queens: ,,Het enige wat tentoon wordt gesteld is liefde”, zegt Danielle Jiskoot. ,,Maar dat zijn we in deze discussie vergeten.”

MAIKEL EN MIRANDA HEBBEN LAST VAN HERRIE EN RATTEN DOOR DE BUURMAN | Herrie, troep, drugsgebruik, ruzie tot midden in de nacht en overlast van ratten. Sinds twee jaar geleden een nieuwe buurman naast Maikel en Miranda Rutten aan de Van Nispenstraat in Groesbeek kwam wonen, hebben zij vrijwel dagelijks te maken met overlast.

NEC EN VITESSE IN DE BAN VAN DE DERBY | NEC en Vitesse maken zich op voor de dertigste Derby van Gelderland in Nijmegen. Bij de jubileumeditie staat Rogier Meijer voor de Nijmeegse club tegenover interim-coach in Arnhem, Chris van der Weerden.

ONGELOOF EN TELEURSTELLING NA OPNIEUW GESTAAKTE DERBY | De Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond bij een 0-1 stand definitief gestaakt, nadat in Breda voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers na zo’n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid.

DADER BEUNINGSE MARTELMOORD MOGELIJK OVER ÉÉN JAAR UIT DE POMPEKLINIEK, NABESTAANDEN NOG VERWIKKELD IN ‘BIZARRE ERFENISKWESTIE’ | Zeven jaar nadat hij zijn vrouw Hetty martelde en vermoordde wil Laurent D. (50) terugkeren in de samenleving. Mogelijk mag hij over een jaar ergens in Nijmegen of omgeving zelfstandig gaan wonen, zo bleek vrijdagmiddag bij de rechtbank in Arnhem. Tot verbijstering en verdriet van Hetty’s nabestaanden. Zij zijn met D. nog verwikkeld in een bizarre erfeniskwestie.

LINKSE SAMENWERKING HAPERT IN DE PROVINCIES: ‘HIER ZIJN DE VERHOUDINGEN ANDERS DAN IN DEN HAAG’ | PvdA en GroenLinks gingen de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten in als één blok. Maar nu er in de provinciehuizen onderhandeld wordt over een nieuw bestuur, valt dat blok alweer uiteen.

‘CLUBZANGER’ RONNIE RUYSDAEL ZINGT ODE AAN NIJMEGEN, ZONDAG IN DE GOFFERT VOOR DE DERBY | Volkszanger Ronnie Ruysdael heeft met zijn ode ‘Nijmegen’ al jaren een hit op YouTube, feestjes in de regio en in het Goffertstadion. Zondag zingt hij het nummer live op de middenstip van het NEC-stadion, voorafgaand aan de derby tegen Vitesse.

OEKRAÏENSE ALLA NA KLEIN JAAR WEG UIT HUIS VAN GEERT EN MARJOLEIN: ‘SAMENWONEN VERLOOPT HEEL HARMONIEUS’ | Geef Oekraïners geen boterham met jam als ontbijt. ,,Liever de koud geworden avondmaaltijd van de dag ervoor of worst, eieren en witte kaas”, zegt Alla Pavlyuk (56) glunderend. Zij weet inmiddels hoe bijzonder Nederlanders deze menukeuze vinden. Net als haar voorkeur voor sloten jus of saus bij het warme eten. ,,Zo zijn wij dat gewend.”

RAUL (9) WERD THUIS ZWAAR MISHANDELD, STIERF EN WERD IN EEN SPORTTAS GEDUMPT | Geslagen met een riem of met de vuist en overgoten met ijskoud of heet water. Dat is de vreselijke lijdensweg die de 9-jarige Raul meermaals moest doorstaan. Tot zijn lichaam het niet meer aankon, hij het bewustzijn verloor en overleed. Het kind werd hierna in een Puma-sporttas gestopt en gedumpt in het Gentse Houtdok. Wat bezielde mama Y.M. (30) en haar vriend N.C.?

TRANSGENDERMEISJE RAY (15) UITGESCHOLDEN EN OP GROND GESMETEN: ‘WANNEER STOPT HET?’ | Ray Schouten (15) uit Zeist zit gezellig met haar vriendin te kletsen op het pleintje bij een basisschool in haar woonplaats, als opeens drie jongens haar uitschelden voor ‘kankerhomo’. Even later smijten ze haar hard op de grond. ,,Wanneer stopt de haat tegen onze gemeenschap?”