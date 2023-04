Docente vermoord in eigen huis • Starship-raket ontploft • Bedenker doorzonwoning overleden

DRIE BANEN TEGELIJK BIJ WONINGCORPORATIES | Een werknemer die in het geheim drie banen tegelijk had bij drie verschillende woningcorporaties, is tegen de lamp gelopen. Hij moet 81.000 euro aan schadevergoeding betalen aan twee van de drie voormalige werkgevers.

BUITENOVERLEG HEEFT NU ALLE VERGUNNINGEN | Vergaderlocatie Buitenoverleg aan het Wijchens Ven is al jarenlang in bedrijf zonder daarvoor vergunningen te hebben. De gemeente kreeg het drie jaar geleden door en maakt wat illegaal was nu alsnog legaal. Tot stomme verbazing van de natuurvereniging die de zaak aanzwengelde.

DE ALLERGROOTSTE KNALT UIT ELKAAR OP EERSTE VLUCHT | De grootste raket aller tijden is donderdag ontploft tijdens de allereerste testvlucht. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX had de Starship gelanceerd vanaf een basis in de Amerikaanse staat Texas voor diens eerste ruimtereis, een onbemande testvlucht van ongeveer 1,5 uur.

BURGEMEESTER BEPAALT OF DE WOLF ERAAN GAAT | Een burgemeester mag een wolf die de veiligheid van mensen in gevaar brengt direct laten doden op grond van de Gemeentewet. In dat geval gaat de openbare veiligheid van mensen voor. Ook mogen schapenhouders een wolf verjagen door veel geluid te maken.

ZORGDE VERPLEEGKUNDIGE VOOR DOOD 24 PATIËNTEN? | Een 30-jarige verpleegkundige uit de gemeente Noordenveld (Drenthe) is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van meerdere coronapatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar hij werkte. Volgens een nabestaande van een van de overledenen draait het onderzoek om 24 sterfgevallen.

WAAROM RUKTE DE POLITIE ZO MASSAAL UIT | De man die woensdagavond in de Nijmeegse wijk Hatert in een raamopening op de tweede verdieping stond, was verward, en geen crimineel. Dat zegt de politie over het incident aan de Couwenbergstraat. Daarbij werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) opgetrommeld om de man daar weg te halen.

DANKZIJ DOOR INMIDDELS OVERLEDEN TIM BEVRUCHTE EICEL |Bijzonder blijft het. Anne (40) uit Albergen is zwanger. Haar man Tim (37) is de vader. Niets bijzonders, ware het niet dat hij in februari 2021 is overleden.

HET WAS NIET DE KEUS VAN JAN SMIT | Jan Smit maakt niet langer deel uit van de selectiecommissie van AvroTros voor het Eurovisie Songfestival. De 37-jarige zanger en presentator was het eind vorig jaar als enige van de zes leden niet eens met de keuze voor Mia Nicolai en Dion Cooper (Burning Daylight). Toch communiceerde de omroep dat het besluit unaniem was.

FRUITHANDELAAR RISHI BRUUT VERMOORD | Bij een schietincident aan het Stelhout in Houten is donderdagochtend een man om het leven gekomen. Hij werd rond 05.30 uur op een parkeerplaats in de woonwijk doodgeschoten. Het slachtoffer is de 37-jarige Rishi. Hij runde een online handel in groente- en fruitpakketten die het bedrijfje aan huis bezorgde.

DREIGENDE STAKING BIJ ALBERT HEIJN | De vakbonden dreigen met een staking bij de distributiecentra van Albert Heijn. De supermarktketen krijgt nog tot zondag de tijd om op een ultimatum van de bonden te reageren. Als Albert Heijn niet ingaat op hun eisen voor een nieuwe cao, volgen er acties.

DOCENTE THUIS VERMOORD | De vrouw die woensdagmiddag dood is gevonden in een Middelburgse woning is slachtoffer van een misdrijf. Het gaat om de 53-jarige bewoonster van het huis. Op mbo-school Scalda, waar ze werkte, komt de klap hard aan. ,,Niet te bevatten.”

BEDENKER VAN DE DOORZONWONING OVERLEDEN | Teun Guelen, de laatste nog levende van de vijf Wijchense broers Guelen die de beroemde PéGé-woning bedachten, is maandag overleden. Guelen werd 96 jaar.

