Dode bij ernstig ongeval op A65 bij Berkel-Enschot, weg is dicht

Meerdere voertuigen waren betrokken bij de botsing, die rond 14.00 uur gebeurde. Vier auto's en een vrachtwagen staan langs de kant van de weg. Het is nog onbekend wat de aanleiding was voor de botsing.

De weg, die als snelweg overgaat naar de N65, is in de richting van Den Bosch tussen knooppunt Baars en Berkel-Enschot dicht vanwege het ongeval. Verkeer wordt omgeleid over Eindhoven via de A58 en A2.