Dode bij ongeluk op A20 vlakbij Schiedam

Coronavirus LIVE | Bejaarde tweeling bouwt uniek corona­feest­je, gebruik ibuprofen vergroot risico's besmetting niet

7:48 In België openen na ruim een half jaar sluiting de terrassen weer. Tot 's avonds tien uur kunnen onze zuiderburen weer buiten hun biertje drinken. Over op tijd thuiskomen, hoeft niemand zich meer druk te maken nu ook de avondklok wordt opgeheven. Uit een omvangrijke studie blijkt dat het nemen van ontstekingsremmers zoals ibuprofen niet voor hogere risico’s op ernstige symptomen of de dood bij een coronabesmetting zorgt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.