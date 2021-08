Dode bij steekpartij op parkeerplaats tennisvereniging in Rozenburg: ‘Ik hoorde een enorm gekrijs’

Bij een steekpartij op de Koninginnelaan in Rozenburg (Zuid-Holland) is maandagochtend vroeg een dode gevallen. De politie trof het slachtoffer, toen al overleden, aan in een auto op een afgelegen parkeerplaats. In de omgeving is een aanhouding verricht. ,,Ik hoorde een enorm gekrijs.’’

Rond 06.15 uur kwam de melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer is aangetroffen op een afgelegen stuk van de parkeerplaats van de Tennis Club Rozenburg. Een traumahelikopter kwam nog ter plaatse, maar het slachtoffer dat in een auto zat, was bij aankomst van de hulpdiensten al overleden.

Over de toedracht van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen. De Forensische Opsporing doet onderzoek. Daarvoor is de parkeerplaats van de tennisvereniging afgezet met hekken. Vlak na de start van het onderzoek heeft de politie een verdachte aangehouden in de directe omgeving. Over de identiteit van deze verdachte is nog niets bekend.

Quote Ik hoorde geschreeuw zoals je bij apen in de dierentuin ook hoort Bewoonster Koninginnelaan

Een bewoonster die uitkijkt op het in het weelderige groen gelegen tenniscomplex, zegt wakker te zijn geschrokken van ‘enorm gekrijs'. ,,Ik ben aan één oor doof, maar hoorde een soort geluiden die apen in de dierentuin ook maken. Nu ik weet wat er gebeurd is, begrijp ik dat die persoon enorme pijn moet hebben gehad. Het is vreselijk.’’

Tasjes

Vanuit haar huis is te zien dat de specialisten van de Forensische Opsporing overleggen en zo nu en dan weer naar de plek van de auto lopen. Meestal, vertelt de 64-jarige bewoonster, ziet ze er mensen lopen die vrolijk pratend naar de tennisclub gaan of juist na een wedstrijd weer terugkeren. ,,Al is er ook overlast. Je ziet hier jongeren stunten met fietsen. Dat zal wel, maar ze lopen ook ’s avonds met van die tasjes die ze overhandigen. Dat zijn van die korte ontmoetingen.’’

Vlak nadat de vrouw het vertelt, lopen langs haar huis enkele huilende personen. Ook tegenover de ingang van het tenniscomplex staat iemand te huilen. Dat lijkt een link te hebben met het slachtoffer, maar deze personen reageren niet op vragen. De politie, die met veel mankracht aanwezig is, houdt nauwlettend in de gaten dat geen onverwachte dingen gebeuren. Het gebied is met rood-witte linten afgezet.

Camerabeelden

De politie beschikt over camerabeelden. Die heeft Tennis Club Rozenburg vanmorgen direct beschikbaar gesteld. ,,Daar zijn zaken op te zien’’, zegt voorzitter Jan van Os zonder daar verder over uit te wijden.

Quote Er gebeuren daar dingen die het daglicht niet kunnen verdragen Jan van Os, voorzitter Tennis Club Rozenburg

Hij reageert ‘geschrokken’ op de dodelijke steekpartij. ,,Een van onze mensen kwam er toevallig langs en heeft me direct ingeseind. Ik ben er direct naartoe gegaan.’’

Volledig scherm Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto op de parkeerplaats van Tennisclub Rozenburg. © MediaTV

Volgens Van Os is de plaats van de fatale steekpartij ‘een stil plekje’. ,,Het is een openbaar stukje parkeerplaats in het groen, vijftig meter van de weg. We vinden daar wel vaker ballonnetjes van lachgas. Buren zeggen tegen ons: we horen vaak in de nachtelijke uren dingen rare geluiden. Er gebeuren daar dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.’’

Het tennispark blijft vanwege het politieonderzoek voor de rest van de dag gesloten.

Bloedige maand

De regio Rotterdam kent een bloedige maand. Dit is de vijfde dode na geweld, na de vier doden in de laatste week van juli. Het slachtoffer in Rozenburg is de derde die overlijdt na een steekpartij. In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli liet de 27-jarige Daan het leven na een steekincident op de Jongkindstraat.

De donderdag daarop overleed de 15-jarige Joshua, nadat hij was neergestoken door een leeftijdsgenoot in Rotterdam-Beverwaard. De reeks is opvallend, omdat in de eerste zes maanden van 2021 juist weinig moorden in de Rotterdamse regio werden gepleegd: vier.

