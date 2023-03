Dode door steekpartij in Nijmegen • Anwar ziet moeder weer na zeven jaar • Souvenir van De Linde te koop

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 12 maart.

HAD HIJ NOU GRIEP OF NIET? | Phillip Cocu gaat een gesprek aan met linksback Mitchell Dijks. De coach van Vitesse wil opheldering over het gedrag van de vleugelverdediger. De profvoetballer van de Arnhemse club ontbrak tegen Sparta vanwege griep, maar zou in het nachtleven zijn gesignaleerd.

EEN POSTZEGEL VAN MEER DAN EEN HALF MILJOEN? | De wereld van de postzegelverzamelaar lijkt eenvoudig en eindig, maar onder de oppervlakte verandert veel. Over China, veelbelovende erfenissen die waardeloos blijken en de datamatrixcode.

VERDACHTE IN WONING OPGEPAKT NA FATALE STEEKPARTIJ | Neergestoken op klaarlichte dag. Dood. Het ging zondag kort voor 15.00 uur flink mis bij een woning aan de Graafseweg in Nijmegen. Eén verdachte is opgepakt voor het dodelijke steekincident. Opvallend: hij was tijdens zijn arrestatie nog op de plek van het misdrijf.

KIND ERNSTIG GEWOND | Een auto met een man en drie kinderen is zondagochtend hard tegen een boom langs de Kalkhofseweg bij Haps gebotst. Volgens de politie zijn alle inzittenden gewond geraakt, één kind raakte zwaargewond.

EMOTIONELE ONTMOETING | Zeven jaar is Anwar Manlasadoon in Nederland. Zeven jaar zonder zijn familie in Aleppo, in Syrië. Het gemis werd begin dit jaar zo groot dat hij al zijn spaargeld opnam en twee tickets boekte naar Erbil, Irak. Daar zag hij zijn moeder weer, om haar over een paar dagen weer los te moeten laten.

VERKRACHT OP CAMPING | Sigrid Louise (25) wordt op haar zestiende verjaardag op de camping in Zuid-Frankrijk in het toiletgebouw verkracht. Jarenlang zwijgt ze over wat haar is aangedaan. ‘Na de vakantie vroeg hij of we elkaar nog konden zien’

BIZARRE WINSTUITKERING | De Duitse broer en zus Stefan Quandt en Susanne Klatten hebben vorig jaar ruim een miljard aan dividend uitgekeerd gekregen. De familie Quandt is grootaandeelhouder van het Beierse autobedrijf BMW, maar erg geliefd zijn ze niet.

HIJ VEROORZAAKTE ZWAAR ONGELUK | Bij het ongeval dat hij veroorzaakte overleed gelukkig niemand. Maar ook zonder die rampzalige afloop blijkt de impact van een ongeval groot als jij zelf de veroorzaker bent. Een verslag door de ogen van een ‘dader’: ‘Ik vind het heel erg voor de mensen. En voor mezelf’

WAT ZOU JIJ WILLEN BEWAREN VAN DE LINDE? | Koopjesjagers konden vrijdag tijdens de allerlaatste keer dat De Linde in Groesbeek de deuren opende hun slag slaan. De nieuwe vastgoedbeheerder veilde de laatste onderdelen van het interieur. Veel belangstellenden kwamen eigenlijk vooral afscheid nemen van een partycentrum dat voor hen bijna een religieuze plek was. Nog één keer de nostalgie omhelzen.

HAZES NIEUWS | André Hazes is klaar met al het geruzie in zijn familie. Dat heeft hij gezegd voor de camera’s van RTL Boulevard. Hij maakt grapjes over de erfeniskwestie die op dit moment een splijtzwam is tussen zijn zusje Roxeanne en moeder Rachel: ‘Heb je die wel van jouw deel van de erfenis gekocht?’ En hij verklaarde Monique opnieuw de liefde.

VROUW OVERLEDEN NA ONGEVAL | Een 77-jarige vrouw uit Beek (gemeente Montferland) is zaterdagavond overleden aan verwondingen die ze opliep bij een aanrijding op de Bievankweg in het buitengebied van Didam. Ze botste met twee beschonken wandelaars.

WAT LIGT DAAR? | Klaas deed bijzondere vondst en meldde het meteen bij Landschappen NL. ‘Ik word van alle kanten gefeliciteerd’

