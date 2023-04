Dode en twee gewonden bij botsing • Raoul raapt 10 mille aan paaseieren • Vitesse pakt reddingsboei

nieuws gemist?Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 8 april.

VERDWIJNT DE PAASHAAS? | De Duitse bondsregering wil het groeiende probleem van zwaarlijvigheid onder jonge kinderen aanpakken. Daarom moet het snel afgelopen zijn met de reclames die zoetigheden en andere ongezonde voedingsmiddelen aanprijzen. Maar er is veel weerstand tegen het plan.

WIE WINT NK PAASEIEREN ZOEKEN? | Het was bepaald geen alledaags tafereel, zaterdagavond in het Arnhemse Openluchtmuseum. Na sluitingstijd speurden 31 deelnemers naar 400 goudkleurige paaseieren, verstopt in drie verschillende zoekgebieden.Raoul Kuipers, een YouTube-vlogger uit Flevoland, ging er vandoor met het prijzengeld van 10.000 euro.

ROSALYN ZOU DOORBREKEN, MAAR TOEN..| Ze moest door een reumatische aandoening noodgedwongen een veelbelovende voetbalcarrière afbreken. Moeilijke momenten volgden, maar inmiddels heeft Rosalyn van der Dussen (23) een nieuwe passie gevonden en wil ze met haar eigen radioprogramma anderen inspireren. ,,Een diagnose bepaalt niet wie je bent of wat je doet.”

BOLLENVELDEN VERNIELD | De bloemenvelden staan weer volop in bloei en dat fotograferen we maar al te graag. Het liefst poseren we zelfs nog voor een selfie tussen de bloemen. Tot grote ergernis van bloementelers zoals Adriaan van der Steen uit Wouwse Plantage: ,,Ze plukken de bloemen en trappen ze kapot.”

Volledig scherm De bloemenvelden staan weer volop in bloei en dat fotograferen we maar al te graag. Het liefst poseren we zelfs nog voor een selfie tussen de bloemen. Tot grote ergernis van bloementelers zoals Adriaan van der Steen uit Wouwse Plantage © Pix4Profs/Marina Popova

JOHAN DERKSEN YOUTUBEHIT? | Johan Derksen en Wilfred Genee staan in het najaar samen met John de Bever op het podium, dat liet de zanger vrijdagavond weten in Vandaag Inside. Als klap op de vuurpijl speelt Johan Derksen ook nog eens een rol in zijn nieuwe videoclip. ‘Ik sta geweldig voor lul maar ik heb er schijt aan’.

HARDDRUGS IN JE VINTED-TASJE | Stel je voor: je bent weken op zoek naar een nieuwe parel voor in je kledingkast. En dan ineens vind je die op een site voor tweedehandskleding: bingo! Journaliste Lieke Muller kwam zo haar nieuwe favoriete tas tegen op Vinted. Maar toen ze hem kocht wist ze nog niet dat er een kleine, verboden verrassing zou worden meegestuurd. Hoe kan dit gebeuren?

WAAROM DUURDE OPRUIMEN VAN GEKANTELDE TRUCK ZO LANG? | Een gekantelde vrachtwagen vol varkensvlees is genoeg om het verkeer in Nijmegen uren plat te leggen. Dat bleek vorige week. Was het redden van duur vlees écht belangrijker dan het snel oplossen van ellenlange files rond de stad? Nee, stelt de gemeente nu.

WAAROM VERSTOPPEN WE DIE PAASEIEREN EIGENLIJK? | Pasen staat voor de deur en de winkels liggen weer vol paaslekkers. Bijna iedereen doet zich in de periode voor Pasen te goed aan chocoladepaaseitjes, maar wat weten we eigenlijk over deze paaslekkernij?

HIJ SLAAT DE PAAL IN DE GROND EN HOORT: SHHHHHH! GAS! | Een bewoner van het appartementencomplex Marienhof aan de Stationsweg in Groesbeek kreeg zaterdagmiddag de schrik van zijn leven. Hij wilde zaterdagmiddag een vogelhuisje voor zijn raam van het appartement plaatsen.

VOOR HET EERST BIDDEN IN DE BUITENLUCHT IN ANGEREN | Zingend en biddend liepen bijna veertig inwoners van Angeren voor het eerst in de buitenlucht op Goede Vrijdag langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus. ,,Ik vond het heel indrukwekkend”, zegt Lidy Kuster na het gebed bij de laatste statie die het verhaal vertelt van Jezus die in het graf wordt gelegd.

NIJMEGEN KRIJGT RAINBOW COLLECTIVE FESTIVAL | Nijmegen heeft er een nieuw festival bij, dat zich richt op de lhbtiq+-gemeenschap: het Rainbow Collective Festival. Het driedaagse festijn in het laatste weekend van mei vraagt met onder andere lezingen, theater, wandelingen, een quiz, debatten en films aandacht voor de emancipatie van deze groep.

VITESSE PAKT DE REDDINGSBOEI | Vitesse heeft een belangrijke slag geslagen in de degradatiestrijd van de eredivisie. De dikverdiende 2-0 zege van zaterdagavond op Go Ahead Eagles brengt de Arnhemse club op 27 punten. Het gat naar de middenmoot slinkt en de druk op de concurrentie onderin is opgevoerd.

BOTSING VAN DRIE AUTO'S, EEN DODE EN TWEE GEWONDEN | Op de provinciale weg Zeiving in Vuren is zaterdagmiddag ter hoogte van de Nieuweweg een bestuurder omgekomen bij een ernstige aanrijding tussen drie auto’s. Twee andere inzittenden raakten gewond. De politie heeft een van de bestuurders aangehouden.