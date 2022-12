Dode en zwaargewonde bij incident Huissen • meisje (14) zomaar doodgestoken • ‘koningshuis liegt’

TROLLEYMASTKLIMMER LEGT BUSVERKEER LAM - De politie is maandagmiddag massaal aanwezig geweest op het Stationsplein in Arnhem. Daar was een man in een mast geklommen waar de elektriciteitskabels van de trolleybussen aan hangen. De man balanceerde op de kabels die hoog boven het plein hangen. Pas na 3,25 uur lukte het om de verwarde man naar beneden te krijgen. Het plein was lange tijd afgesloten vanwege de verwarde man. Daarom liep het busverkeer helemaal vast.

GEWOND REE PAS NA UREN ZOEKEN GEVONDEN - Een aangereden ree in Bennekom is pas enkele uren na de melding getraceerd en uit zijn lijden verlost. Een zoektocht naar het zwaargewonde dier werd aanvankelijk aan de verkeerde kant van de provinciegrens uitgevoerd. Zo duurde het vanochtend enkele uren voordat een in het Bennekomse deel van het Binnenveld aangereden ree werd ontdekt.

JOEP VLUCHT NAAR DUITSLAND OM CV-KETEL - Ambachter Joep Klerks kan er met zijn verstand niet bij: woningbouwstichting Rhiant weigert zijn stokoude, energieslurpende CV-ketel te vervangen: ,,Ik denk dat ik deze winter maar naar familie in Duitsland vlucht.’’ Rhiant bevestigt zijn verhaal: die ketel is nog prima.

DODE EN ZWAARGEWONDE IN WONING HUISSEN - Bij een ernstig incident in een woning aan de Stoeterij in Huissen zijn in de nacht van zondag op maandag een dode en een zwaargewonde gevallen. Volgens de politie gaat het om een voorval in de ‘relationele sfeer’. ‘Daar schrik ik wel echt van’.

HIJ RAMDE ZIJN VOORGANGER MET 233 KM/U - Een 25-jarige die met 233 kilometer per uur zijn voorganger ramde op A50 had kennelijk niets geleerd van de dodelijke aanrijding die hij veroorzaakte. De 25-jarige man uit Heesch verdwijnt voor acht maanden achter de tralies na het veroorzaken van twee schokkende ongelukken. Ook is hij zijn rijbewijs vijf jaar kwijt. Door zijn notoire hardrijden overleed een vrouw en raakte een man ernstig gewond.

VERWARMING LAGER OM KOSTEN - Volgens onderzoeksbureau Ipsos zet bijna de helft van de Nederlanders de verwarming lager of niet aan om kosten te besparen. Ook nu de temperatuur buiten daalt. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Bovendien blijven mensen zich zorgen maken over de gestegen kosten als gevolg van de hoge inflatie, ondanks maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

VERDACHTE VAN FATALE BRANDSTICHTING AANGEHOUDEN - De Arnhemse politie heeft een verdachte aangehouden vanwege de fatale flatbrand in Arnhem-Zuid. De politie heeft de verdachte verhoord vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een brand in de Arnhemse wijk De Laar-West, waarbij een bewoonster om het leven kwam.

SPULLEN VOOR OEKRAÏNE IN DE WINTER - Door de winter en grootschalige uitval van elektriciteit in Oekraïne gaat de hulp aan het land een andere fase in. Overal in de regio worden slaapzakken, powerbanks en de laatste beschikbare generatoren ingezameld.

KERSTBOOMVERKOOP BOOMING - De prijzen van boodschappen en energie mogen dan de pan uit rijzen, zonder kerstboom willen de meeste mensen de feestdagen toch niet door. De verkoop van Nordmannen, fijn-, blauw- en Servische sparren loopt volgens de Liemerse handelaren momenteel dan ook niets minder dan in vorige jaren.

BRANDPAND NIJMEGEN ONBEWOONBAAR - De brandweer is maandagochtend opnieuw uitgerukt naar het pand aan de Lage Markt in Nijmegen, waar zondagavond een enorme brand uitbrak. Er kwam opnieuw rook uit het honderden jaren oude Rijksmonument dat inmiddels onbewoonbaar is verklaard.

MEISJE (14) ZOMAAR DOODGESTOKEN, ANDER (13) GEWOND - Een man heeft in een plaats in Zuid-Duitsland twee meisjes die onderweg waren naar school met een mes gestoken. Vervolgens rende hij een woning binnen. Een meisje van 14 jaar is aan haar verwondingen overleden. Het andere meisje (13) ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

FIKS HOGERE HUUR STUDENTENFLAT DOOR ENERGIEKOSTEN - Studenten in Wageningen die huren bij huisvester Idealis krijgen per 1 januari 2023 te maken met fors hogere energielasten. Gemiddeld gaan de huurders van Idealis 71 euro per maand meer betalen.

PRINS HARRY: KONINGSHUIS SPEELT VIEZE SPELLETJES -Door het Britse koningshuis wordt regelmatig nieuws gelekt en worden verhalen verspreid. Dat beweert prins Harry in de nieuwste trailer voor de zesdelige docuserie Harry & Meghan op Netflix. De hertog van Sussex spreekt in de video over ‘een vies spelletje’ dat wordt gespeeld.

