Dode gevonden aan Paleispark achter Het Loo • Van vriendelijk gesprek naar zware mishandeling • Virus teistert Oranje

Vriende­lijk gesprek na boete eindigt in zware mishande­ling van politie­agent

Een politieagent is in Zevenaar zwaar mishandeld door een man die kort daarvoor een bekeuring had gekregen. Het slachtoffer kreeg vuistslagen op het hoofd, armen en handen en brak een pink door de mishandeling. De verdachte is met hulp van andere agenten uiteindelijk in de boeien geslagen.