Dode gevonden in woning Tilburg, vermoedelijk misdrijf

De persoon is rond 02.45 uur gevonden. Daarna heeft de politie de Hoefstraat tijdelijk afgezet als plaats delict en een onderzoek ingesteld. Rond 08.00 uur kon het verkeer weer door de straat rijden. Een steegje aan de Van Balenstraat, dat naar de achterzijde van de betreffende woning loopt, is nog wel afgezet.



Uit een onderzoek blijkt dat het slachtoffer mogelijk door geweld om het leven is gekomen. De recherche is ter plaatse voor onderzoek.



De woning wordt volgens omwonenden gehuurd door een aantal mannen. Omdat er niet veel contact zou zijn met bewoners in de buurt, tasten veel mensen in het duister over wat er gebeurd is.