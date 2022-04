Dode man aangetroffen bij bedrijf in Brabant, vermoedelijk een bedrijfsongeval

Rond kwart voor tien kwam er bij de politie een melding binnen dat er een man was gevonden in een plas bloed. Agenten en technische recherche doen onderzoek naar de omstandigheden waarin de man is gevonden en naar de doodsoorzaak. Dat is gebruikelijk als het gaat om een overlijden dan niet-natuurlijk is.

Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de man, een schoonmaker, is gevallen. Vooralsnog wijst alles erop dat het gaat om een noodlottig bedrijfsongeval. De Arbeidsinspectie is om die reden dezelfde avond ook al ter plekke om onderzoek te doen. De locatie waar het slachtoffer is gevonden, is afgesloten om goed onderzoek te kunnen doen.