Dode man bij Breedenbroek was mogelijk slachtoffer van misdrijf

De omgeving is afgezet en de politie is een groot onderzoek gestart naar het overlijden en de identiteit van het slachtoffer. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Daarom werkt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) met zo'n 15 tot 20 rechercheurs aan de zaak.



Het slachtoffer dat is aangetroffen is waarschijnlijk een man van buitenlandse komaf. De politie verwacht dat de man niet uit de omgeving van Breedenbroek komt.



De politie roept getuigen op die tussen donderdagavond 5 augustus 17.00 uur en vrijdagochtend 6 augustus 07.00 uur in de omgeving van de AA Strangrondweg of het Beggelderpad in Breedenbroek zijn geweest zich te melden. Mogelijk hebben zij iets gezien. De politie roept ook automobilisten op die over de N317 reden om eventuele dashcambeelden te delen.