Dode uit Oekraïne bij frontale botsing • Levensgevaarlijke lichtkogel vliegt woonkamer van Marco binnen

Oud-generaal blikt terug op een bijzonder jaar | Tijdens de feestdagen heeft hij het altijd wat moeilijker. Door het verlies van zijn zoon zit er ‘een donker plekje’. En hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Oud-generaal Peter van Uhm uit Nijmegen is openhartig over zijn gevoelens en zijn leven. ,,Toen ik jong was, behandelde ik mensen niet respectvol.”

Postcode Kanjer van 59 miljoen euro valt in Heemskerk | De jackpot van de Nationale Postcode Loterij is vanavond gevallen in de Noord-Hollandse gemeente Heemskerk. Inwoners die de juiste postcode bezitten én meespelen kunnen met z’n allen bijna 59 miljoen euro verdelen.

Eigenaar autobedrijf aangeslagen na brand in nieuwjaarsnacht | Hij had zich het begin van 2023 anders voorgesteld. Het nieuwe jaar was nog geen twee uur oud, toen Han Lammersen gebeld werd door de brandweer. Met een nare boodschap: de vlammen sloegen uit het dak van zijn autobedrijf. Hij is aangeslagen. „Ik besef het wel, maar hoe nu verder…?”

Twee minderjarige jongens in de cel na brand waarbij ruim 6000 eenden omkomen | Twee minderjarige jongens zitten sinds de nieuwjaarsnacht vast omdat de politie denkt dat ze betrokken zijn bij de stalbrand aan het Rodeschuurderwegje in Ermelo. Daarbij kwamen ruim 6000 eenden om te leven.

Jeroen verkocht (vermoedt hij zelf) hét winnende lot van 30 miljoen | Primera-eigenaar Jeroen Brandsen kan het nog steeds niet bevatten. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk zelf het papiertje verkocht in zijn winkel in Amersfoort dat gisternacht opeens 30 miljoen waard bleek te zijn. „Ik heb er altijd van gedroomd dat het een keer zou gebeuren.”

Man gooit benzine in een dieselauto zonder te betalen bij tankstation | Een wat opvallende diefstal zaterdagmiddag bij het tankstation aan de Graaf Hendrik III Laan in Breda. Een automobilist probeerde weg te rijden zonder te betalen voor zijn benzine. Heel ver kwam hij echter niet: hij bleek een dieselauto te hebben.

Schippersfamilie Smitsman is altijd op het water, behalve tijdens de feestdagen | De familie Smitsman uit Achterberg is een echt schippersgeslacht. Bijna het hele jaar zitten vader Freddy en zijn zonen op het water. Behalve tijdens de feestdagen. Dan meren ze hun schepen aan in Rhenen en komen ze samen om het uiteinde van het jaar te vieren.

Nijmegen gaat knallend 2023 in, ondanks vuurwerkverbod | Het waaide op oudejaarsdag, en dat zorgde voor grote spanning bij vuurwerkliefhebbers. Geplande vuurwerkshows werden afgelast zoals het Nationaal Vuurwerk in Rotterdam. Of consumenten boodschap hadden aan de weersomstandigheden was de vraag: na twee jaar mocht op veel plekken weer vuurwerk worden afgestoken. Elders ook niet, zoals in Nijmegen. Toch ging ook daar vuurwerk de lucht in. Lees hier wat er allemaal gebeurde in onze regio.

Dode uit Oekraïne bij frontale botsing in Altforst | Een jonge man uit Oekraïne is zondagmiddag om het leven gekomen als gevolg van een frontale botsing van twee auto’s bij Altforst. Vier anderen raakten zwaargewond.

Levensgevaarlijke lichtkogel vliegt woonkamer van Marco binnen | Marco van Belzen uit Middelburg zal de jaarwisseling van 2022 op 2023 niet snel vergeten. Een lichtkogel, die gebruikt wordt bij noodgevallen in de scheepvaart, vliegt dwars door het raam zijn woonkamer binnen. De knal is enorm, het glas vliegt in de rondte en zijn hele appartement stinkt naar zwavel ruikende rook.

