Dode vrouw in Hattem, politie vermoedt misdrijf

De vrouw werd aan het begin van de avond gevonden in de woning aan de Kraaijenbergstraat, een straat met naoorlogse rijtjeshuizen en sociale-huurwoningen. De politie heeft de omgeving van de woning afgezet en de technische recherche doet gehuld in witte pakken onderzoek in de woning; het stoffelijk overschot van de vrouw lag nog tot laat in de avond in het huis.

Relatie onbekend

De brandweer kwam ter plaatse om de politie de helpende hand te bieden. De politie kon gisteravond nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer en de aangehouden man. Ook is onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen of wat de relatie tussen de twee is. Het incident in de doodgewone Hattemer straat trok veel bekijks van nieuwsgierige omwonenden.