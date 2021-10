Dode wolf bij Stroe kwam om het leven door kogel

Vraag 't vtwonen Zo richt je een kleine woonkamer efficiënt en smaakvol in

16:52 Vaak genoeg laten reclames de meest geweldige banken en andere meubelstukken zien in een grote ruimte. Maar als je huis kleiner is, ziet het er heel anders uit. Hoe richt je een kleine of smalle woonkamer toch nog leuk in? Stylist Liza Wassenaar van vtwonen legt uit.