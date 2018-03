Dodelijk slachtoffer ongeluk Nuland is jonge vrouw (17), bestuurder (18) zwaargewond

De politie gaat er na eerste onderzoek vanuit dat de bestuurder de macht over het stuur is verloren. De auto zou volgens een omstander aan de linkerkant van de weg zijn geraakt. Hij is vervolgens weer de weg op gekomen en in een slippartij opnieuw van de weg gereden. Daarbij is de auto hard tegen een boom geknald, gaan rondspinnen en tegen een tweede boom tot stilstand gekomen.



Volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Omdat meteen duidelijk was dat het om een ernstige situatie ging, werd de traumahelikopter opgeroepen. Deze is vlak in de buurt op een weiland geland.