Dodelijk slachtoffer schietpartij is Henk W. uit Zwolle, verdacht van aansturen wapen- en drugsbende

Dat bevestigt een familielid aan de Stentor. Gisteravond laat werd de Zwollenaar neergeschoten bij een woning aan de Buitengasthuisstraat in de Zwolse wijk Kamperpoort. W. overleed ter plekke. Eén of meerdere daders konden ontvluchten. De politie heeft nog geen verdachte(n) aangehouden.



De rechtbank in Zwolle bepaalde in mei vorig jaar dat de man, hoofdverdachte in de omvangrijke drugs- en wapenzaak, na een jaar voorarrest het proces in vrijheid mocht afwachten. Medio dit jaar zou de zaak inhoudelijk worden behandeld.



De rechters stelden bij de vrijlating van W. wel bepaalde voorwaarden. W. mocht in zijn schorsing geen contact hebben met medeverdachten, met uitzondering van zijn zoon. Hij handelde volgens het Openbaar Ministerie tussen september 2017 en mei 2018 in wapens. Ook had hij 70 gram coke en enkele dozen pijnstillers in bezit.