Dodelijk slachtoffers steekincident Almelo zijn twee vrouwen van 70 en 52, gewonde is 33-jarige vrouw uit Rijssen

Paniek om wetsvoor­stel helmplicht: scooterhan­de­laar krijgt massaal snorfiet­sen aangeboden

9:49 Scooterhandelaar Peter Wichink Kruit uit Deventer weet niet waar hij de snorfietsen nog kwijt kan. Zijn klantengroep panikeert nu er sinds mei dit jaar een wetsvoorstel op tafel ligt om per 1 juli 2022 de helmplicht in te voeren. Ze bieden massaal hun tweewieler bij hem aan, uit angst voor waardevermindering. „Maar het is een voorstel, die wet is niet aangenomen en dat gaat ook zeker volgend jaar niet gebeuren. We hebben niet eens een regering.”