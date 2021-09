Dodelijke luchtaanval op Looveer tijdens Slag om Arnhem duikt op in geallieerde gevechtsopnamen

VIDEO Nieuwe tekening Van Gogh ontdekt: ‘Je ziet duidelijk dat hij nog zoekende was’

17:51 In het Van Gogh Museum in Amsterdam is vanaf morgen een tot dusver onbekende tekening van de wereldberoemde kunstschilder te zien. Vincent van Goghs werk Studie voor Worn Out uit 1882 toont een uitgeputte oudere man met zijn hoofd in zijn handen. Het werk is in eigendom van een Nederlandse particulier die anoniem wil blijven. De tekening is tot 2 januari te bewonderen.