Doe mee met de vrijmarkt via de krant

Brandbom in tuin van woning ‘cafetaria­vech­ter’, gemeente Druten helpt met zoeken nieuw huis

8:13 DRUTEN - In de tuin van het ouderlijk huis van Abdul Rahman Alyasin, de man die betrokken was bij een vechtpartij bij cafetaria De Vlakkers in Druten-Zuid, is met een molotovcocktail brand gesticht.