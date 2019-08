Doe mee met het Vuelta Wielerspel van de Gelderlander!

Onderzoek Vierdaag­selopers: kans op hartproble­men te voorspel­len

12:46 NIJMEGEN - Of iemand een hartaanval krijgt, is enigszins te voorspellen na een lange dag wandelen in de Vierdaagse. Wie na een marsdag meer troponine in het bloed heeft, heeft een grotere kans op hartproblemen.