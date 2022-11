Doesburg bewijst verdronken peuter laatste eer • ‘Vader Abraham’ Pierre Kartner overleden

PIERRE KARTNER ‘VADER ABRAHAM’ OVERLEDEN | De in Elst geboren muzikant Pierre Kartner is dinsdagochtend 8 november overleden. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Pierre was getrouwd met zijn Annie. Ze hebben samen één zoon, Walter. Vrijdagochtend is Pierre Kartner in stilte begraven.



Zangeres Sieneke Peeters is geschokt door het overlijden. De Nijmeegse had het in 2010 aan hem te danken, dat ze op 18-jarige leeftijd Nederland mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

KEEPER JASPER CILLISSEN NIET NAAR HET WK-VOETBAL | De kogel is door de kerk. Louis van Gaal heeft de 26 spelers bekendgemaakt die Nederland naar de wereldtitel moeten leiden op het WK in Qatar. De meest opvallende namen die maandag in het vliegtuig stappen zijn Justin Bijlow en Xavi Simons.



Jasper Cillessen zit niet in de WK-selectie van Oranje. De 33-jarige Groesbekenaar schijnt vanochtend ontploft te zijn van woede bij NEC, dat zich voorbereidt op de laatste wedstrijd voor de winterstop, zondag thuis tegen RKC Waalwijk. Na de training weigerde hij een reactie te geven op het nieuws.

VADER VAN OVERLEDEN BABY DISHAÏRO LANGER IN VOORARREST | De vader van de overleden baby Dishaïro uit Beuningen blijft nog minimaal twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdagochtend besloten. De moeder is vrijgelaten.



Beide ouders werden begin deze week aangehouden nadat hun baby van drie maanden oud op 2 november onder verdachte omstandigheden was overleden.

ZEER GROTE BRAND IN WONING MET RIETEN KAP IN DREMPT | Een schok voor de familie Schlief uit Drempt. Hun woonboerderij met rieten kap brandde donderdag deels af. ,,Gelukkig was iedereen op tijd buiten”, zegt zoon Jesse vrijdagmorgen.

OUWEHANDS DIERENPARK RAAKT JONGE REUZENPANDA NOG NIET KWIJT | Fan Xing, de jonge reuzenpanda die midden in coronatijd geboren is in Ouwehands Dierenpark in Rhenen,blijft nog wat langer bij zijn vader en moeder.

DOESBURG BEWIJST VERDRONKEN PEUTER MASSAAL DE LAATSTE EER | Een verdrietige dag voor familieleden en kennissen van het jongetje Dominion. De 2-jarige peuter verdronk vorige week in een vijver in Doesburg. Vrijdagmorgen was er een indrukwekkende en drukbezochte herdenkingsbijeenkomst bij Podium Doesburg.

OPNIEUW ‘GROOT INCIDENT’ IN HAAFTEN | In het Gelderse Haaften heeft zich vannacht volgens getuigen opnieuw een opmerkelijk incident voorgedaan. Aan de Enggraaf is de gevel van een woning vernield, mogelijk met een explosief. Omwonenden hebben er donderdagavond een harde knal gehoord. Dinsdag raakte een bewoonster van diezelfde straat gewond toen zij door twee onbekenden onder vuur werd genomen in haar deuropening.

PRIVÉDETECTIVE JAN-PAUL VOLGT MENSEN STIEKEM | Waar het werk van privédetectives in films vaak geromantiseerd wordt, is dat in het ‘echie’ wel anders. Hagenaar Jan-Paul Kreukniet (27) zit vooral uren in zijn auto te wachten. Hij heeft zelfs een urinoir in zijn auto liggen, want voor een plasje kan hij niet even naar de wc als hij een frauderende werknemer op heterdaad moet betrappen. ‘In het begin ben je haast paranoia, bang dat iedereen je doorheeft.’

GEMOPPER OVER 'JOEKEL’ VAN EEN HUIS | Een bouwplan voor een huis dat volgens sommigen niet in de straat past, maar het voldoet aan alle regels: dat is de kwestie waar de gemeente Lochem mee zit. In de Kokstraat in Eefde, een smal straatje, is nog een tussenkavel vrij. Het huis dat daar gaat worden gebouwd, is volgens buren en verschillende raadsleden te groot. Maar volgens de regels is het niet te groot. Wat nu?

DIT DOET HET RADBOUDUMC ALS EEN PATIËNT MET EBOLA BINNENKOMT | Ebola of andere dodelijke virussen: zodra er het vermoeden is dat iemand in Nederland ermee besmet is, gaan direct alle alarmbellen af. Het Radboudumc oefent geregeld wat er dan allemaal moet gebeuren. De Gelderlander was erbij.