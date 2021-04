Dokter Johan: ‘Ik gooi geen druppel AstraZeneca weg en vaccineer ook onder 60'

Nederland­se commandant Afghanis­tan blij met extra troepen: ‘De situatie is nu heel onvoorspel­baar’

19:08 Nederland heeft sneller dan gepland 80 extra militairen naar Afghanistan gestuurd. Zelfs voordat de Tweede Kamer er over kon debatteren, waren ze al onderweg om de basis beter te beveiligen. Kamerleden voelden zich geschoffeerd, maar de commandant in Afghanistan is blij met de snelle steun. ,,De situatie is nu heel onvoorspelbaar.”