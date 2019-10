Dolblije Daniëlle vindt haar redder in nood na zwaar ongeval op A28

,,Ik herkende zijn stem meteen!” Daniëlle Alferink (27) uit Zwolle, die woensdag een ernstig auto-ongeluk had op de A28 tussen Harderwijk en haar woonplaats, heeft mede dankzij hulp van deze krant haar mysterieuze redder in nood gevonden en gesproken. ,,Ik heb hem kunnen bedanken, dat was heel fijn.”

Alferink raakte woensdagavond van de weg. Ze haalde in slecht weer een vrachtwagen in en wilde tegelijkertijd de ruitenwisser van haar wagen sneller zetten. Daarbij maakte de wagen een plotselinge beweging en vervolgens schoof de Zwolse, die pas net haar rijbewijs heeft, achterstevoren van de A28. Ze kwam tot stilstand tegen een boom. De auto lag op de zij. De brandweer moest het dak van de auto knippen om haar uit haar benarde situatie te bevrijden.

Grapjes

Terwijl Alferink vastzat in haar gekantelde auto en bijna in paniek dreigde te raken, hield een tot vandaag onbekende man haar rustig. Hij maakte grapjes, droeg haar op zich niet te wegen tot de hulpdiensten er waren en stelde haar gerust. ,,Ik heb hem zelf nooit gezien, alleen zijn stem gehoord. Hij sprak met een licht dialect. Hij heeft zijn naam wel verteld, maar dat is het ene oor in en het andere uitgegaan.” Meteen nadat ze uit het wrak bevrijd was, werd de Zwolse de ambulance in gedragen. ,,Daardoor heb ik die man nooit kunnen bedanken.”

Dochter

En dus lanceerde ze een zoektocht naar de mysterieuze redder in nood. Via Facebook werd haar bericht duizenden keren gedeeld. Deze krant besteedde dit weekend ook aandacht aan haar verhaal. Vandaag meldde zich ineens de dochter van de held bij Alferink. ,,Ze had het verhaal herkend. Dankzij haar heb ik zijn nummer gekregen.”

Stem