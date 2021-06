Done deal: Vitesse huurt talent Julian von Moos van FC Basel, met optie tot koop

Lente: snel even insmeren tijdens de Engelse les

17:11 PLASMOLEN/BEEK - Het is woensdagmiddag, de examens zijn voorbij en in de zon is het wel dertig graden. Nou en of dus dat honderden mensen zich blij verpozen op strand De Grote Siep aan de Mookerplas. Op de warmste dag van de week zijn Gatlin, Tessa en Justin uit Cuijk, Well en Ven-Zelderheide ook naar Plasmolen gefietst om eindelijk te genieten.