Dood Kelvin (20) in Apeldoorn leidt tot onderzoek naar hitteletsel bij oefeningen defensie

50 jaar minimumloon Familie Rijkens leeft van 1800 euro per maand. ‘Frisdrank koop ik niet meer’

8:00 Een fulltime baan tegen een minimumloon is anno 2019 goed voor 1615 euro bruto per maand. Dát er een absolute ondergrens is, is ter bescherming van de werknemer. Maar of het voldoende is om van rond te komen?