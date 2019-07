Dood van Mirthe (15) bij speedbootdrama Zoutelande komt hard aan in dorpje

VideoHet overlijden van de Limburgse Mirthe (15) gisteren in Zoutelande is ingeslagen als een bom in haar woonplaats Neer. Dat zegt de voorzitter van lokale voetbalvereniging RKSVN waar het meisje en haar familie actief is.

Het rubberbootje waarin Mirthe zat, werd voor de kust van Zoutelande geraakt door een speedboot. Het meisje raakte zwaargewond en overleed aan haar verwondingen. De bestuurder van de speedboot is een 33-jarige man uit Koudekerke. Hij zit nog vast.

,,Dit komt echt knalhard aan in het dorp", zegt voorzitter Piet Emonts van de voetbalclub RKSVN. Het leven in het dorpje met 3.500 inwoners draait vooral rond de voetbalclub die maar liefst 500 leden telt. ”Iedereen is ervan geschrokken.”

De 15-jarige Mirthe voetbalde al jaren bij de meisjes en zou komend seizoen doorstromen naar het team onder 17 (MO17). Ze komt uit een écht Neers gezin, waarvan ook de familieleden actief zijn binnen de club. ,,Voor de familie is dit echt verschrikkelijk", zegt Emonts. ,,En ook als voorzitter ben ik diep geraakt. Het blijft maar terugkomen in je hoofd.”

Binnen de club heerst grote verslagenheid, zegt Emonts. ,,Gisteravond kregen we al enkele berichten binnen. We hadden wel een vermoeden dat het Mirthe betrof en wat we vreesden is uitgekomen. Diep triest dat zo'n positief en actief meisje ineens uit het leven wordt gerukt. Ieder woord schiet dan te kort. We proberen de familie zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Emonts wil op een later moment met alle betrokkenen bij de club gaan praten, waaronder het meisjesteam waar Mirthe speelde. ,,We geven ze nu de gelegenheid om het overlijden op hun eigen manier een plaatsje te geven. Maar als vereniging zullen we haar op een later moment zeker herdenken. Dit is een zware slag voor de club.”