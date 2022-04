Dood van Nikai (12) werd start van strijd tegen zeldzame kanker: ‘Het gemis is er altijd’

Tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk staat Nikai ‘s nachts met buikpijn aan het bed van zijn ouders. Als hij de volgende ochtend niet wil skiën, gaat het hele gezin naar huis. Een paar dagen later komt een kinderarts met de diagnose van wat er aan de hand is: kanker.



Het blijkt om een rhabdoïde tumor te gaan, een uiterst zeldzame, agressieve vorm van kanker met weinig overlevingskansen. Vrijwel niemand redt het: ook Nikai niet: hij overlijdt op 4 december 2018, nog geen jaar na de diagnose. Ruim drie jaar later gaat het ‘niet goed en niet slecht’ met Arjan en Marrie Kroes.



,,Het gemis is er altijd’’, zegt Marrie. ,,We moeten er mee leren leven. Mensen denken dat je het vooral voelt op bepaalde momenten, zoals zijn geboorte- of sterfdag, of met kerst. Was dat maar zo, dan was de rest van het jaar niet zo moeilijk. Het gemis is er gewoon altijd, het zit in ons, het leven klopt gewoon niet meer.’’