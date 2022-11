Doodgeschoten ‘autokraker’ stond bij eigen auto • Doetinchem-Arnhem per trein straks in 20 minuten

14 JAAR VOOR DODEN ESMEE (14) | Olivier van de G. (33) moet van het OM 14 jaar de cel in voor ontucht met de 14-jarige Esmee, het doden van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk en het wegmaken van haar lichaam en het bezit van kinderporno. Dat was de eis van de openbaar aanklager tijdens de rechtszaak deze maandag.



TRAUMAHELI LANDT BIJ SCHOOL | Een docent van RSG Slingerbos in Harderwijk is vanmorgen onder schooltijd onwel geworden. Enkele leerlingen waarschuwden het personeel. Alle lessen zijn per direct gestopt. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is.



WEL REGIOEXPRES, GEEN NOORDTAK | De RegioExpres, de sneltreinverbinding tussen Doetinchem en Arnhem, komt er. Het Rijk zegt toe 75 miljoen euro te steken voor de aanleg van onder meer het dubbelspoor. Lees hier hoe dat mogelijk is. Daarentegen hoeven Achterhoeker zich voorlopig geen zorgen te maken over de komst van een Noordtak. ,,Er komt op dit moment geen Noordtak door de Achterhoek.” Heeft Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, laten weten.

MILITAIREN HANDELDEN IN HARDDRUGS | Er zijn maandagochtend negen militairen en een oud-militair opgepakt om bezit en handel in harddrugs, laat de Koninklijke Marechaussee weten. De zaak kwam aan het rollen nadat een militair eerder dit jaar bij een festival werd betrapt op het gebruik van verdovende middelen. Rechercheurs van de marechaussee hebben vervolgens zijn telefoon uitgelezen. Daarbij kwamen meerdere militaire verdachten in beeld. Onder meer in Schaarsbergen.

AUTOBRAND VOOR HUIZENGEVELS | In de nacht van zondag op maandag ging in de Oliestraat in Grave een auto in vlammen op. Meerdere woningen zijn door de vlammenzee beschadigd gemaakt. De eigenaar van de auto beseft dat de straat door het oog van de naald is gekropen.

STRIJD TEGEN ZIEKENHUISAFVAL | Ziekenhuizen produceren gigantisch veel afval, vooral bij operaties. Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen kijken hoe het roer om kan. Het zijn cijfers die het probleem meteen inzichtelijk maken: na een openhartoperatie van zo’n vier uur resteert 27 kilo afval, het aansluitende verblijf van de patiënt op de intensive care levert per dag nog eens 5 kilo op.

STRAKS GEEN FILES MEER BIJ RHENEN? | Automobilisten kunnen over enkele jaren mogelijk toch over twee extra rijstroken de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren oversteken. Het Rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de flessenhals over de Rijn.



DOOR POLITIE DOODGESCHOTEN ‘AUTOKRAKER’ STOND BIJ EIGEN AUTO | De 31-jarige Arnhemmer die op 26 oktober om het leven kwam door een politiekogel, leefde en sliep in de auto die hij volgens de politie aan het kraken was. Van inbraak in die auto lijkt - achteraf gezien - geen sprake, zo melden verschillende goed ingevoerde bronnen aan De Gelderlander. Lees meer.



SCEPTISCHE KAUW | ‘Botsing tussen mens en dier’, dat is de titel van de foto waarmee Arnhemmer Tijmen Berens overall winnaar is geworden van de National Geographic Fotowedstrijd 2022. Dat heeft het tijdschrift maandagmiddag bekend gemaakt. Karsten Russ uit Nijmegen won de publieksprijs met een foto van een meeuw, getiteld ‘Give me your fish, now’.

Overall winnaar National Geographic Fotowedstrijd 2022: Botsing tussen mens en dier, van Tijmen Berens uit Arnhem.

MAX AANGEPAKT | George Russell schreef gisteren de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. Zelfs nu Max Verstappen geen enkele rol van betekenis speelde in de strijd om de winst, is hij wederom het middelpunt in de media. Max Verstappen negeerde namelijk de teamorders om zijn ploeggenoot Sergio Pérez te laten passeren en dat werd breed uitgemeten in de buitenlandse kranten. Lees meer. En hoe moet het verder met Red Bull?



PARRY MAG HET LATEN ZIEN IN ARNHEM | Vitesse stapt als de nummer dertien van de eredivisie de winterstop in. De bal ligt nu bij Coley Parry, de nieuwe eigenaar van de club. De transferperiode bewijst wat de zakenman uit Chicago letterlijk en figuurlijk waard is.



AUTO VLIEGT ZOMAAR IN DE FIK | Het ene moment was hij nog gewoon onderweg. Het andere moment brandde zijn auto totaal uit. Een bestuurder kreeg deze maandag de schrik van zijn leven toen zijn Ford bij een verkeerslicht in Nijmegen plots in de hens vloog. Vervelende wetenschap: auto’s blijken dat wel vaker te doen. Lees meer.



BUSREIS NAAR SPANJE WAS NET BEGONNEN | Een touringcar uit het Betuwse Herveld is maandag in België ingereden op een vrachtwagen. Bij het ongeval, niet ver van Gent, zijn volgens de Belgische politie twintig tot dertig gewonden gevallen. ,,Voor onze reizigers is dit absoluut een vervelende gebeurtenis. We zetten alles op alles om ze allemaal veilig terug naar Nederland te halen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse reisorganisatie Bolderman uit Veenendaal.

LINDA ZIET OP TEGEN FEESTMAAND | Linda de Mol ziet nog meer op tegen de feestdagen dan tegen een wortelkanaalbehandeling. Dat schrijft ze in haar editorial voor het blad Linda. ‘De donkere dagen voor kerst en die twee feestdagen zelf duren vast eindeloos lang als ze je er continu pijnlijk aan herinneren hoe anders je leven een jaar geleden was’, aldus de presentatrice.



HULPDIENSTEN REDDEN KARELS BABY | Zo zit je op de nationale televisie je nieuwe boek te promoten, zo zie je politieagenten paaltjes uit de grond rukken om twee ambulances zo snel mogelijk voor je deur te krijgen. En zo het leven te redden van je pasgeboren dochter. Hectisch is een understatement voor het dagje dat de Deventer journalist en schrijver Karel Smouter vrijdag beleefde. Lees meer.



ENERGIE DUURDER BIJ VATTENFALL | Energieconcern Vattenfall verhoogt per 1 januari de variabele tarieven voor stroom en gas. Reden voor de verhoging zijn de extreem hoge energieprijzen op de groothandelsmarkt, laat het concern in een verklaring weten. Vooral in augustus en september stegen de prijzen fors.

