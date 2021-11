Doodgeschoten man in Breda is Hagenaar Michel Weiss, bekende uit motorclubwereld

De politie kan formeel niet bevestigen dat Weiss het dodelijke slachtoffer is. Zijn identiteit werd zondagavond al naar buiten gebracht door de site boevennieuws.nl en is maandagochtend door meerdere goed ingelichte bronnen bevestigd.

Spanningen

Over de toedracht van het misdrijf lopen de lezingen sterk uiteen. Er zouden hoe dan ook al geruime tijd spanningen zijn tussen het slachtoffer en zijn ex-vrouw. Het is niet bekend of er een vuurwapen is aangetroffen. Advocaten van de verdachten mogen niks vertellen omdat hun cliënten in beperkingen zijn opgesloten. De politie doet onder meer volop sporenonderzoek.

Trailer Trash

Weiss was een bekende en omstreden figuur in de wereld van de grote Nederlandse motorclubs, waarvan de meeste inmiddels zijn verboden door de rechter vanwege criminele activiteiten. Hij was een prominent lid van MC Satudarah en binnen die organisatie leider van motorclub Trailer Trash, tot hij met bad standing werd buitengezet en dit onderdeel zelfstandig doorzette onder de naam Trailer Trash Maro Djipen MC. Later zou hij betrokken zijn geweest bij de oprichting van Caloh Wagoh, de criminele motorbende die verdacht wordt van het uitvoeren van meerdere liquidaties. In dat lopende proces was Weiss geen verdachte.