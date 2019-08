‘Doodrijdster die epilepsie verzweeg heeft hersenletsel en is niet schuldig’

Het fatale ongeval dat de 54-jarige Julia H. uit Rockanje in 2014 veroorzaakte, valt haar niet strafrechtelijk aan te rekenen vanwege haar hersenletsel. Dat zei de advocaat-generaal vandaag in hoger beroep voor het hof in Den Haag. Hij eiste een werkstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijke celstraf tegen haar.

Dat Julia H. na het ongeluk weer in de auto stapte en loog om haar rijbewijs na een eerdere invordering weer terug te krijgen, valt haar volgens hem wel aan te rekenen. Daarom eiste hij een werkstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijke celstraf tegen haar. Ook vroeg hij om de maximaal mogelijke rijontzegging van zeven jaar.

Een psychiater en een psycholoog stelden in hun advies aan het hof dat H. door een trap van een paard in 1992 hersenschade heeft opgelopen. Daardoor heeft ze geen goed beoordelingsvermogen en een gebrekkig normbesef. Ook is ze niet toerekeningsvatbaar. De aanklager van het Openbaar Ministerie trok bij het gerechtshof uit de rapporten van de deskundigen de conclusie dat de vrouw daarom vrijgesproken moet worden van schuld aan het dodelijk ongeval.

Opzien

Bij het ongeluk in Hellevoetsluis kwamen de 29-jarige Grzegorz Kumela en 23-jarige Sylwia Lesnik uit Polen om het leven. H. was begin vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot twee jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. De straf was veel zwaarder dan de eis van zes maanden. H. was tegen de uitspraak in beroep gegaan.

De zaak rond Julia baarde in het verleden al veel opzien omdat zij vanwege epileptische aanvallen veel aanrijdingen op haar naam had staan. Ondanks verschillende waarschuwingen bleef ze maar achter het stuur kruipen. Zelfs kort na het dramatische ongeval zat ze weer achter het stuur, terwijl haar rijbewijs was ingenomen.

Familieleden van het slachtoffer hoorden vlak voor het hoger beroep al van justitie dat een psycholoog en psychiater concludeerden dat het ongeluk niet aan de vrouw is toe te rekenen.

De uitspraak is over twee weken.