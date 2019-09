Doodziek wordt Joyce van straling, daarom is haar huis een bunker met lagen metaal

Dennis (25) uit Velp wacht al twee jaar in Hongaarse cel op rechtszaak

12:59 VELP - Dennis G. (25) uit Velp zit vast in Hongarije voor een drugsdelict. Zijn zaak lijkt erg op de arrestatie van atleet Roelf B. (21) en zijn maat Gertjan N. (22). Er is ook een groot verschil. De Velpenaar wacht al ruim twee jaar anoniem in een krappe, oude zespersoonscel op zijn rechtszaak.