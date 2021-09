Doodzonde dat we straks waarschijnlijk niet meer kunnen scheuren op de Autobahn

Kopen Zonder Kij­ken-stel met enorme wensen­lijst belandt in ‘pornopa­leis’

22:12 Een stel uit Amsterdam met een enorme wensenlijst kreeg een huis in Hilversum met de bijnaam ‘pornopaleis’. Dat was de uitzending van de kijkcijferhit Kopen Zonder Kijken (RTL4) van vanavond in een notendop.