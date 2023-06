Doofstomme man probeert ’s nachts te vluchten van internetdate ‘Berta’, maar alle deuren zitten op slot

26-jarige man veroor­deeld voor kinderpor­no: ‘Kan ik leven met die schaamte?’

Hij is door het stof gegaan voor de rechtbank. Door de grond zakkend van schaamte toonde hij zijn spijt dat hij geruime tijd met kinderporno bezig is geweest en verboden plaatjes doorstuurde naar anderen. Hij was onder invloed, in een roes, vertelde hij huilend. ,,Ik heb me zo slecht gevoeld dat ik telkens terug wilde in die roes.”