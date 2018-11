Door de ‘gele hesjes’ krijgt de gewone Nederlander een stem

Politie zoekt twee tassen in onderzoek viervoudi­ge moord Enschede

22:01 ENSCHEDE - De politie in Enschede dringend op zoek naar twee tassen. De tassen kunnen mogelijk van groot belang zijn in het onderzoek naar de viervoudige moord op 13 november in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.