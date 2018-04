Door moeder aangereden meisje (1) uit Ermelo maakt het 'naar omstandigheden goed'

Dutroux naar Straats­burg; eist fiets, kapper, tandarts

13:05 De Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux heeft het slecht naar zijn zin in de gevangenis, waarin hij al sinds augustus 1996 vast zit. Hij overweegt nu via het mensenrechtenhof in Straatsburg af te dwingen dat hij een kapper, tandarts en fiets krijgt.