Door rood rijden en in volle vaart over de weg: wat mag een ambulance op de weg eigenlijk?

Met video Tien jaar cel en tbs voor man die huisgenoot doodde met 43 messteken in Arnhemse woning

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een 29-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn 25-jarige huisgenoot. In augustus vorig jaar stak de man het slachtoffer 43 keer met een mes. Dat gebeurde in een woning aan de Van Galenstraat in Arnhem.

15:23