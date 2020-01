Doorbraak in zaak vermiste Belg: speciekuip gevonden op getipte dumpplek

De informatie lijkt dus te kloppen. Als uit nader onderzoek blijkt dat in de kuip inderdaad stoffelijke resten van Van der Heyden zitten, is het laatste restje twijfel weg over diens gruwelijk lot. Ook heeft het er dan alle schijn van dat de recherche het precies bij het goede eind heeft. Ze is er altijd van uitgegaan dat Van der Heyden op 2 juni in België is ontvoerd na een uit de hand gelopen poging om hem te beroven.



De verdachten zouden hun slachtoffer vervolgens een paar dagen in Steenbergen hebben vastgehouden. Daar zou hij zijn vermoord waarna verdachte Nick S. zijn lichaam in stukken zaagde, (deels) verbandde in een vuurton en de overblijfselen in een met cement afgevulde kunststof speciekuip in het water dumpte, aldus het scenario.