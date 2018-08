Doorbraak in zaak Verstappen is dankzij gesneuvelde wachtmeester Jeroen Severs

SITTARD/ZOELMOND - Jeroen Severs zal zelf nooit meer weten dat hij de doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen mogelijk maakte. De op 14 augustus 2004 in Irak gesneuvelde 29-jarige wachtmeester 1ste klas blijkt een van de twee marechaussees te zijn die zes jaar daarvoor Jos Brech tot stoppen dwingt als hij over de Brunssummerheide fietst. Vlakbij de plek waar een paar uur eerder het lichaam van Nicky werd gevonden. Dat meldt De Limburger.

De marechaussees leggen de gegevens van de man uit Simpelveld vast. Dat maakt het twintig jaar later mogelijk Brech aan te wijzen als moordverdachte.

Eerste klus

„Het was zijn eerste klus bij de marechaussee”, vertelt Severs’ vader Henk vanuit het Gelderse dorp Zoelmond. ,,Hij was net in Heerlen gelegerd. Jeroen kwam thuis en vertelde dat hij iemand had aangehouden die een paar keer op en neer fietste.” Volgens zijn moeder Greet had hij daar ,,een naar gevoel bij.” De politie zal Brech drie jaar later, in 2001, horen als getuige. Hij verklaart dan dat hij vanwege de warmte ’s nachts voor de scouting post rond aan het brengen was. Hij komt daarmee weg. Zijn ontmaskering volgt pas dit jaar via DNA dat op Nicky’ kleding is gevonden.

Ook de ouders van Jeroen Severs werken in 2017 mee aan DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen. Hun zoon blijkt namelijk ook nog eens één van de drie mensen te zijn die het lichaam van het elfjarige jongetje in 1998 vindt. De politie moet weten of er ook sporen van Jeroen Severs op Nicky zijn beland om die uit te kunnen sluiten voor het onderzoek. „We zijn apetrots dat Jeroen zo adequaat heeft gereageerd”, zegt zijn vader. „Hij was heel precies in zijn werk” voegt zijn moeder toe. Beide ouders zijn ook „hoteldebotel” van het nieuws. Het brengt de dood van hun zoon weer heel dichtbij.

Bevestiging