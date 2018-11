Doorbreek het dogma over de 50-plussers

Waar nog geen vijf jaar geleden het aanbod van werkzoekenden groter was dan de vraag van werkgevers, is er nu sprake van een krappe arbeidsmarkt waarin het voor werkgevers moeilijk is om het juiste personeel te vinden. Toch is er één doelgroep die nog steeds moeilijker aan het werk komt: de 50-plusser. Omdat die door werkgevers te oud, te duur, te inflexibel, te vaak ziek en te vastgeroest worden bevonden. Dit is het beeld dat we al meer dan tien jaar krijgen voorgeschoteld. Het beeld dat wij als maatschappij als de waarheid zijn gaan accepteren. En het beeld dat als self fulfilling prophecy zijn weg is gegaan.